「これから仲よくしよう」のボードが掲げられた石川県能登町立柳田小に入る輪島市立町野小の児童ら＝1日午前、能登町能登半島地震の発生から9カ月となった1日、石川県能登地方を襲った記録的豪雨で浸水し、休校していた輪島市立町野小の児童と東陽中の生徒が、隣接する能登町の学校で合同授業を受けるため、登校を始めた。児童や生徒は、輪島市からスクールバスで能登町立柳田小と柳田中に通学。午前8時15分ごろ、柳田小の前で