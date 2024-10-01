3人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演を務める、テレビ朝日系オシドラサタデー『私たちが恋する理由』（10月12日スタート、毎週土曜後11：00）において、役作りのため胸元まであった美しいロングヘアを25センチカットして放送前から大きな話題を呼んでいる、ヒロイン・森田葵を演じる久間田琳加が2年伸ばした髪をカットする断髪式の模様が公開された。【写真】クランクインで”近距離撮影”に臨んだ菊池風磨＆久間田琳加