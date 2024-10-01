切れ味鋭いドライブで多くの人を魅了したケビン・ジョンソンphoto by Getty ImagesNBAレジェンズ連載18：ケビン・ジョンソンプロバスケットボール最高峰のNBA史に名を刻んだ偉大な選手たち。その輝きは、時を超えても色褪せることはない。世界中の人々の記憶に残るケイジャーたちの軌跡を振り返る。第18回は、1990年代にスピードスターとしてフェニックス・サンズを引っ張ったケビン・ジョンソンを紹介する。過去の連載一覧はコ