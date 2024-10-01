とちぎテレビ ９月の障害者雇用支援月間に合わせ、壬生町の獨協医科大学は３０日、子どもの学習に役立ててもらおうと栃木県内の特別支援学校に授業などで使う備品を贈りました。 獨協医科大学は毎年、社会貢献活動の一環で実習や就職などで関わりのある県内の特別支援学校に備品を贈る支援をしています。 １２回目の今回は栃木や国分寺、のざわなど６つの特別支援学校に折りたたみチェアやホワイトボード、知育時計