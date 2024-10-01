東海道新幹線は開業から1日で60年を迎え、東京駅では始発列車に合わせ出発式が行われました。1日、60歳となった東海道新幹線。60年前、一番列車が出発した19番ホームから始発列車が発車しました。東海道新幹線は、1964年の東京オリンピック開幕に向けて開業し、当時は世界最速の最高時速210キロで東京・新大阪間を、最速4時間で結びましたが、現在は、時速285キロまでスピードアップされ、所要時間は最速2時間21分まで短縮していま