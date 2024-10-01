稲垣吾郎（50）が舞台「No．9−不滅の旋律−」（12月21日初日、東京国際フォーラムC）で主演を務めることが1日、明らかになった。2015年の初演以来、多くの観客を沸かせた同舞台が、4年ぶりに上演される。19世紀初頭のウィーンを舞台に、ピアノソナタ「悲愴（ひそう）」「月光」、交響曲第5番「運命」などを生み出し、後世の音楽家たちにも多大な影響を与えた、ドイツの音楽家ルートヴィヒ・ベートーベンの苦悩の人生と創作の輝き