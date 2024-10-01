8月1日に発売された一部改良版のトヨタ「GR86」とSUBARU「BRZ」（写真：三木宏章）トヨタ自動車（GR）とSUBARUが協業して造り上げたスポーツカー「GR86」ならびに「BRZ」が2024年7月、商品性を向上させるため一部改良を行った。現行型のBRZは2021年7月末、GR86は約3カ月遅れて2021年10月末に登場したが、両車ではその後も定期的な一部改良を施しており、改良回数のカウントから今回は「D型」を名乗る。公道試乗に先だって行われた