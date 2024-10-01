下がりにくいとされていた原油先物市場。だがここへ来て混迷の度合いを深めている（写真：ブルームバーグ）国際原油市場が、混迷の度合いを強めている。アメリカの指標であるWTI（ウェスト・テキサス・インターミディエート）原油先物価格は8月後半まで1バレル（約159リットル）=70ドル台半ばを中心として、比較的広めのレンジ内での上下を繰り返していた。だが8月末から9月前半にかけては急速に売り圧力が強まり、一時は65ドル台