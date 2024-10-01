日本気象協会は9月26日、全国・都道府県別の2025年春の花粉(スギ・ヒノキ、北海道はシラカバ)飛散予測を発表しした。2025年 花粉の飛散傾向まず、花粉の飛散量は、前年春に少ない場合は増え、多い場合には減少する傾向がある。2024年春の花粉飛散量は、九州から近畿、北陸から東北南部では例年を下回り、関東甲信も例年並みか少ない傾向であった。一方で、東海と東北北部や北海道は、例年を上回った。このことから、2025年春では例