ピート・ローズさん（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ歴代1位の通算4256安打を記録しながら野球賭博関与で永久追放されたピート・ローズさんが9月30日、死去した。複数の米メディアが報じた。83歳だった。オハイオ州シンシナティ出身。AP通信によると死因は不明。1963年に21歳でレッズからデビューし、新人王を獲得。極端にかがむような姿勢からの両打ちの巧打で安打を量産した。全力疾走、豪快なヘッドスライディン