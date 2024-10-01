身長181センチの長身ファイターが振り下ろしのカウンター“ジャブ”で衝撃KO。ベテランファイターは”殴る体勢のまま”捻じれるように撃沈というタイミング“ドンピシャ”のダウンシーンに元ボクシング日本王者は「交通事故みたいだ…」と驚いた様子で語った。【映像】カウンターのジャブで衝撃KO9月28日に後楽園ホールで開催された「Krush.165」。岩崎悠斗（サイガジム）と蓮實光（パラエストラ栃木）の試合は、意外性のある