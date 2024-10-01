1日の東京株式市場で日経平均株価は一時700円以上値上がりしています。きのう、1900円以上と大幅に下落した反動から幅広い銘柄に買い戻す動きが広がっています。さらに、FRBのパウエル議長が講演で利下げを急がない姿勢を示したことで円相場が一時1ドル=144円台まで円安方向にふれていることも主力の輸出関連株などにとって追い風となっています。