ロシアの独立系メディア「インサイダー」は、プーチン政権を批判する急先鋒として知られていた反体制派の指導者・ナワリヌイ氏の死因が、「毒殺だった」と報じました。ナワリヌイ氏は刑務所に収監されていましたが、2月、関係当局は散歩直後に意識を失い、医師が必要な蘇生措置はすべて行ったと発表していました。しかし、「インサイダー」が独自に入手した非公表の報告書には、ナリヌワイ氏は、激しい腹痛を訴えて嘔吐（お