「1ST CRACK COFFEE CHALLENGE」(ファーストクラックコーヒーチャレンジ、1CCC)の決勝大会が9月13日、東京･渋谷で開催され、多くの観客で賑わった。これは、若手焙煎士の発見･育成を目指す焙煎大会で、味の素AGFがオフィシャルスポンサーを務めている。“美味しいコーヒーを作ること”で技術を競う大会･競技会が多い中、1CCCは予選において“お題の焙煎豆に近い味のコーヒー豆を焙煎すること”により技術を競う点が特徴だ。【関連