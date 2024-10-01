ベッカム家の三男クルス・ベッカム（19）は、恋人でブラジル人ミュージシャンのジャッキー・アポステルと共に「パリ・ファッションウィーク」に出席した。2人の交際説は6月に浮上したが、当時はジャッキーの年齢が「18歳」と報じられていた。しかし新たな報道によって、彼女が今月で29歳になることが明らかになった。クルスが10歳年上の女性と交際していることに対して、SNS上では「まるで母と息子みたいに見える」「マジでドン引