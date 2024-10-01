ドジャースの大谷が５４本塁打、１３０打点でナ・リーグ２冠に輝き、強打者としての勲章が新たに加わった。本塁打は夏場からトップを独走状態。６月からは打点を積み重ねにくい１番打者を任されていたが、９月１９日のマーリンズ戦で３本塁打１０打点の大爆発。日本勢にとっては初の打点王も確実にしていた。今後は２０２１、２３年に続く３度目の年間最優秀選手（ＭＶＰ）に選出されるかどうかが注目されそうだ。大リーグでは