パドレスの金河成内野手（キム・ハソン＝28）が痛めている右肩を手術するため、プレーオフ出場が不可能になったと9月30日（日本時間10月1日）までに大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。金河成は8月中旬に試合中に一塁走者として帰塁した際に右肩を負傷し、離脱。レギュラーシーズン中の復帰が望まれていたが叶わなかった。今季成績121試合で打率・233、11本塁打、47打点でシーズンを終えることとなった。昨季、ユーティ