お笑いコンビ「千鳥」の大悟（44）が9月30日に放送された日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。家族とのエピソードを披露した。子育てについて聞かれると「ワシが口を挟めるほど、父親らしいことは何一つしてない」と明かした大悟。小学校へ通学する娘とマンションのエントランスですれ違った時のことを回想した。「娘が小学校行く時間にベロッベロのワシとマンションのエントランスで会って」と朝帰りで