日銀本店日銀が1日発表した9月の企業短期経済観測調査（短観）は、代表的な指標である大企業製造業の景況感を示す業況判断指数（DI）が6月の前回調査から横ばいのプラス13となった。半導体需要が回復した一方、米欧や中国といった海外景気が減速するとの懸念が強まった。大企業非製造業のDIは1ポイント上昇のプラス34となり、2四半期ぶりに改善した。宿泊業や飲食業で、人件費の上昇分などを価格に転嫁する動きが広がって収益