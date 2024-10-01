動画配信サービス「Netflix」の世界的メガヒットシリーズ『イカゲーム』シーズン2（12月26日より独占配信）より、シーズン1（Netflixで独占配信中）で主人公・ギフン（演：イ・ジョンジェ）らを“イカれたゲーム”へ案内した謎のセールスマン（演：コン・ユ）が、出勤前のルーティンを公開するGRWM（Get Ready With Me＝私と一緒に出掛ける準備をしよう）特別映像が公開された（※本編映像ではない）。【動画】謎のめんこ男がGRW
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