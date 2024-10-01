◆ 日本人選手初の打撃2冠獲得現地時間30日、2024年のMLBレギュラーシーズン全日程が終了。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）が本塁打、打撃の2部門でナショナル・リーグトップに輝き、日本人選手初の打撃2冠を獲得した。MLB7年目の大谷は159試合に出場し、打率.310、197安打、54本塁打、130打点、59盗塁、OPS1.036という成績。本塁打部門では球団最多、日本人最多を更新し、リーグ2位に15本の大差をつけて本塁打