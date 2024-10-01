２０年前、兵庫県三木市の住宅で７７歳の女性が殺害された事件で、警察が情報提供を呼びかけました。兵庫県三木市の神戸電鉄志染駅で、警察官１４人が情報提供を求めるチラシを配りました。２００４年９月、三木市志染町の住宅で無職の嘉戸光江さん（７７）が口に粘着テープをはられ、紐で手足を縛られた状態で殺害されているのが見つかりました。室内には物色されたあとがあり、警察は強盗殺人事件として捜査しています。