名古屋市の河村たかし市長名古屋市の河村たかし市長（75）は1日、今月27日投開票の衆院選に愛知1区から出馬する意向を明らかにした。名古屋市で1日、記者団の取材に答えた。自らが共同代表を務める政治団体「日本保守党」の公認候補となる見通し。河村氏は「総理を狙う男」を自称し、国政進出への意欲を示してきた。現在、市長4期目で、2025年4月に任期満了となるが、去就について明らかにしていなかった。昨年10月、日本保守