［ブリュッセル３０日ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）欧州委員会のドムブロフスキス上級副委員長（通商政策担当）は３０日の欧州議会で、５００億ドルのウクライナ向け支援融資に関し、同国が年末までに活用できるようにするため主要７カ国（Ｇ７）が１０月末までの政治合意を目指していると明らかにした。融資の返済は、ロシアの凍結資産から得られる運用益を充てる。凍結されているロシア中央銀行の資産の３分の２以上、