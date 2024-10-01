[ソウル １日 ロイター] - 韓国で１日に「国軍の日」の軍事パレードが行われるのを前に、北朝鮮は米国による韓国への核戦略資産配備を非難した。北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が１日に報じた。韓国メディアによると、１日午後にソウル市内で行われる軍事パレードでは、米軍のＢ１Ｂ爆撃機が他の同盟国の戦闘機と共にソウル市の上空を飛行する。韓国軍と在韓米軍はＢ１Ｂ爆撃機のパレード参加を確認していない。一方、