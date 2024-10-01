リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2024年10月運勢ランキング」を発表した。2024年10月運勢ランキング○12位「牡羊座」12位は牡羊座家族のちょっとしたアラが目に付いてイラっとすることが増えるかも。今まで我慢していたことなら伝えるのも手ですが、そうでないなら外出する等して受け流すのもアリです。恋人探し中、あるいは片思い中や交際中の牡羊座さんも同様です。特に「この人の年収じゃな…」というように、相手