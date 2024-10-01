｛ 2024年10月の運勢 ｝大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今月の運勢乗り越えるべき試練が訪れそう。きちんと向き合うことで運気もアップ！自分の力で“何か”を乗り越えていくべきとき。新たな課題を与えられたり、これまで