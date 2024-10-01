ドル円理論価格1ドル＝143.67円（前日比+0.08円） 割高ゾーン：144.78より上 現値：143.65 割安ゾーン：142.55より下 過去5営業日の理論価格 2024/09/30143.59 2024/09/27144.46 2024/09/26144.74 2024/09/25143.70 2024/09/24143.11 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。