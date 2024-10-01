女子ゴルフの最新世界ランキングが３０日付で発表され、古江彩佳は前週より二つ上げて６位だった。笹生優花は一つ下げて１４位。山下美夢有は１７位で変わらなかった。竹田麗央は２６位、岩井明愛は３０位、畑岡奈紗は３２位だった。１位はネリー・コルダ（米国）。