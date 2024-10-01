台風１７号は１日午前、伊豆諸島の東海上を北へ進んだ。夕方ごろ房総半島沖に到達した後、夜には北東へ離れ、２日までに温帯低気圧に変わる見込み。気象庁は伊豆諸島と関東では高波に警戒し、強風に注意するよう呼び掛けた。一方、台湾の南海上で発達した大型で猛烈な台風１８号は、２日に台湾付近へ進んだ後、３日から４日にかけて強い勢力で沖縄県・先島諸島に接近する恐れがある。暴風に厳重な警戒が必要という。１７号は