定期接種で使用される新型コロナウイルスワクチン＝1日午前、東京都板橋区65歳以上の高齢者と基礎疾患のある60〜64歳の人を対象とした新型コロナウイルスワクチンの定期接種が1日、始まった。生後半年以上の全ての人を対象とした無料の「特例臨時接種」が3月末で終了し、定期接種は今回が初めて。来年3月末までに1回接種できる。使用されるワクチンは5製品。今回から、メッセンジャーRNA（mRNA）が細胞内で複製される「レプリ