岸田内閣はさきほどの閣議で閣僚らの辞表を取りまとめ、総辞職しました。岸田総理の在職日数は1094日間で、歴代8位でした。【写真を見る】【速報】岸田内閣が総辞職在職日数は歴代8位の1094日岸田内閣は、新型コロナウイルスの5類見直しを行ったほか、防衛費や子ども・子育て予算の増額、原発再稼働や運転期間延長を含むエネルギー政策の転換などに取り組みました。また、外交面では日韓関係を改善させたほか、戦時中のウクライ