東海道新幹線が1日、開業から60周年を迎え、JR名古屋駅の新幹線ホームでは、名古屋発東京行きの始発列車にあわせた記念の出発式があった。東海道新幹線60周年を記念した出発式=2024年10月1日午前6時19分、名古屋市中村区、米田怜央撮影出発式でJR東海の武田健太郎副社長は「快適性や利便性をさらに充実させるとともに、豪雨や地震など自然災害の対応にも努めてまいります」とあいさつ。午前6時20分、伊藤勝明・JR名古屋駅長の