ティーガイアはウリ気配。９月３０日取引終了後、米投資会社ベインキャピタル系のＢＣＪ－８２－１から完全子会社化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格が１株２６７０円と足もとの株価水準を下回るディスカウントＴＯＢとなっており、これにサヤ寄せする格好で売りが膨らんでいる。 買い付け予定数は１６３８万６３０５株（下限７０７万６３００株、上限設定なし）、買い付け期間