古河機械金属が３日ぶりに反発している。９月３０日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２５年３月期第２四半期に投資有価証券売却益８１億９６００万円を特別利益として計上すると発表した。なお、２５年３月期業績予想には織り込み済みだが、予想その他業績数値とともに現在精査中としている。 出所：MINKABU PRESS