きょう東証スタンダード市場に新規上場したシマダヤは、公開価格と同じ１８８０円ウリ気配でスタートし、その後も気配値を切り下げていたが、午前９時１０分に公開価格を１２０円（６．４％）下回る１７６０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS