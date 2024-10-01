モダリスが急動意。寄り付き商いが成立せずカイ気配スタートで水準を切り上げ、一時１６％高に買われる展開となった。遺伝子治療薬の創薬ベンチャーで、ゲノム編集で独自技術を有する。前日取引終了後、米国で先天性筋ジストロフィー１a型治療薬候補「ＭＤＬ―１０１」の希少小児疾患指定を米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から受理したことを発表、これを材料視する買いを呼び込む格好となった。株価は１００