カウリスが反発している。９月３０日の取引終了後、不正アクセス検知サービス「ＦｒａｕｄＡｌｅｒｔ（フロードアラート）」が、ＳＢＩレミット（東京都文京区）のＷｅｂサイト及びスマートフォンアプリに採用されたと発表しており、好感されている。 「ＦｒａｕｄＡｌｅｒｔ」は、ＦＡＴＦ（マネーロンダリングに関する金融活動作業部会）によるマネーロンダリング・テロ資金供与