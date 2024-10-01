しまむらが３日ぶりに急反発した。９月３０日の取引終了後、２５年２月期第２四半期累計（２月２１日～８月２０日）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４．３％増の３３０５億９５００万円、最終利益は同５．５％増の２２１億円となった。中間期に関してこれまで同社は減益見通しを示していたが、一転して増益で着地しており、ポジティブ視されたようだ。主力のしまむら事業では、高価格帯のプライベートブランド