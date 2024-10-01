[9.30 デンマーク・リーグ第10節 ノアシェラン 4-1 ブレンビー]ブレンビーのMF鈴木唯人が9月30日、敵地で行われたデンマーク・リーグ第10節ノアシェラン戦(●1-4)で3試合連続ゴールを挙げた。3-4-2-1のシャードでスタメン出場した鈴木は前半13分、ペナルティエリア右の深い位置からMFセバスティアン・セブロンセンが送ったクロスにファーで反応。ジャンプしながら頭で押し込み、先制点を奪った。鈴木は第8節スナユスケ戦(○2