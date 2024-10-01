1日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比49.1％減の445億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同48.4％減の383億円となっている。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ中国科創板５０（ＳＴＡＲ５０） 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ上証５０連動型 、グローバルＸＭＳＣＩキャッシ