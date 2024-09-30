ブライトンジャパンが、8月16日にアッシュ・ペー・フランス（H.P.FRANCE）の全株式を取得し、完全子会社化した。これにより、ブライトンジャパンはアッシュ・ペー・フランスの事業再生を本格的に支援していくという。取得額は約10億円。 【画像をもっと見る】 アッシュ・ペー・フランスは、1985年の設立以来、欧州のインポートセレクトを中心に多岐にわたるファッション関連事業を展開してきた。しかし、近年の業績低迷を受け