パフォーマンスフットウェアブランド「ホカ（HOKA）」が、ウィンターシーズン用のミッドカットハイクシューズ「カハ 2 フロスト GTX（KAHA 2 FROST GTX）」とスリップオン「カハ 2 フロスト モック GTX（KAHA 2 FROST MOC GTX）」を発表した。価格はカハ 2 フロスト GTXが4万6200円、カハ 2 フロスト モック GTXが3万3000円。10月1日から、ホカの公式オンラインストアと直営店で取り扱う。 【画像をもっと見る】 ホカは2009年