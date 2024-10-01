AMDは9月30日（米国時間）、「AGESA PI 1.2.0.2」BISOアップデートの提供を発表した。 Ryzen 5 9600XおよびRyzen 7 9700Xで105W cTDPがサポートされ、ユーザーから報告されていたRyzen 9000シリーズの遅延の問題に対処する。Ryzen 9000シリーズは初期レビューにおいて、特にゲーミング性能で「期待を下回る」という評価を受けた。このBIOSアップデートは、そうしたパフォーマンスの問題を改善する取り組みの一環である。初期レビュ