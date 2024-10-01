モデルで女優のKoki，（21）が主演を務める映画「女神降臨 Before」「女神降臨After」の原作漫画を手掛けた韓国の漫画家・yaongyi氏が、1日までに自身のインスタグラムを更新。日本での実写映画化への思いを明かした。yaongyi氏による「女神降臨」は、2018年から「LINEマンガ」で連載され、46カ月連続で読者数ランキング1位を獲得。さらに2021年間ランキング（女性編）第1位に輝いた。Koki，演じる主人公・谷川麗奈は、そ