[ニューデリー ３０日 ロイター] - インドのモディ首相は３０日、イスラエルのネタニヤフ首相と対話し、最近の西アジア情勢を協議するとともに、緊張緩和の必要性を強調したと明らかにした。モディ氏はＸに「世界にテロリズムの居場所はない。地域の緊張拡大を防ぎ、全人質の安全な解放を確実に実現することが不可欠」と投稿した。イスラエル軍は２８日、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの指導者を殺害するなど、同