[３０日 ロイター] - ３０日に発表されたロシアの予算案によると、同国の石油とガスによる収入は２０２５─２７年に減少する見込みだ。商品価格の下落が見込まれる上、鉱物採掘税（ＭＥＴ）の軽減を計画しているため。予算案によると、２５年の石油とガスによる収入は１０兆９０００億ルーブル（１１７３億ドル）と、２４年見込みの１１兆３０００億ルーブルから減少すると予想。２６年には１０兆５６００億ルーブル、２７年に