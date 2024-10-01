アイドルグループ・NEWSの元メンバーで、約4年ぶりの『イッテQ！』出演が注目されている手越祐也（36）。SNSに多くの反響が寄せられている。【映像】最近の手越祐也（複数カット）9月29日に放送された日本テレビ系バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』の番組ラスト、かつてレギュラー出演していた手越が予告に登場。2020年5月、緊急事態宣言下での外出による活動自粛、6月に所属事務所を退所した手越は、独立後、『イッテQ