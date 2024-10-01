元「プラス・マイナス」岩橋良昌（46）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。テレビ関係者への怒りをあらわにした。岩橋は「MXで7.8.9月岩橋さんMCで番組やりたいんですーってわざわざ東京で打ち合わせして」と、TOKYO MXで番組MCを打診されたことがあったと言及。しかしその後「何もなく7月過ぎてたし1回ちょろっと出ただけそっから音沙汰なし」と、MCの話は立ち消えてしまったという。すでにギャラについての話し合いもあっ