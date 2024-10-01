Pesha MagidHatem MaherJaidaa Taha[リヤド ３０日 ロイター] - サウジアラビアは３０日、２０２４年度の財政赤字は１１８０億リヤル（３２０億ドル）で国内総生産（ＧＤＰ）の２.９％に拡大するとの見通しを示した。昨年１２月時点では赤字額は７９０億ドルと予想されていた。サウジは原油価格の下落や自主的な減産にもかかわらず支出を増やし続けており、２５年の赤字はＧＤＰの２.３％となる見込み。大規模な経済改革「